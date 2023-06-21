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МО Канады подтвердило гибель двух членов экипажа упавшего в реку вертолета ВВС

МО Канады подтвердило гибель двух членов экипажа упавшего в реку вертолета ВВС Спасатели обнаружили тела двух членов экипажа транспортного вертолета CH-147F Chinook ВВС Канады, который во вторник упал в реку.
Другие страны
21 июня 2023 г. 18:13
МО Канады подтвердило гибель двух членов экипажа упавшего в реку вертолета ВВС

Спасатели обнаружили тела двух членов экипажа транспортного вертолета CH-147F Chinook ВВС Канады, который во вторник упал в реку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы канадского Минобороны.

"Вчера вечером были найдены два пропавших без вести члена экипажа CH-147F Chinook. К сожалению, они не выжили", - сказано в документе. По факту случившегося проводится расследование, оно еще не завершено.

Инцидент произошел во вторник недалеко от военной базы в городе Петавава (провинция Онтарио) во время тренировочного полета. Вертолет упал в реку Оттава. На борту находились четверо военнослужащих, двоих удалось быстро обнаружить и доставить в больницу. Они уже выписаны.

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