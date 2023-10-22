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МО Канады: Израиль не наносил удар по больнице Аль-Ахли

МО Канады: Израиль не наносил удар по больнице Аль-Ахли Разведка Минобороны Канады с высокой степенью уверенности считает, что Израиль не наносил удар по больнице Аль-Ахли, а ракета была выпущена из сектора Газа.
Другие страны
22 октября 2023 г. 08:32
МО Канады: Израиль не наносил удар по больнице Аль-Ахли

Разведка Минобороны Канады с высокой степенью уверенности считает, что Израиль не наносил удар по больнице Аль-Ахли, а ракета была выпущена из сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении министра национальной обороны Канады Уильяма Блэра.

"Премьер-министр Джастин Трюдо попросил меня поручить Вооруженным силам Канады провести независимую проверку взрыва в больнице Аль-Ахли. Анализ, независимо проведенный Командованием разведки канадских вооруженных сил (CFINTCOM), с высокой степенью уверенности указывает на то, что Израиль не наносил удар по больнице 17 октября 2023 года. Более вероятный сценарий указывает на то, что удар был вызван сбившейся с курса ракетой, выпущенной из сектора Газа", - отметил глава ведомства.

Блэр добавил, что при появлении новой информации по этому делу Минобороны будет информировать общественность.

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