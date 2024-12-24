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МО Израиля впервые признало причастность к убийству лидера ХАМАС в Иране

МО Израиля впервые признало причастность к убийству лидера ХАМАС в Иране Израильский министр обороны Исраэль Кац, угрожая лидерам йеменских мятежников-хуситов, впервые официально признал причастность своей страны к ликвидации главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 02:40
МО Израиля впервые признало причастность к убийству лидера ХАМАС в Иране

Израильский министр обороны Исраэль Кац, угрожая лидерам йеменских мятежников-хуситов, впервые официально признал причастность своей страны к ликвидации главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Как передает Report, слова главы военного ведомства привел портал Ynet.

"Мы причиним им (хуситам - ред.) серьезный ущерб, причиним ущерб их стратегической инфраструктуре и ликвидируем их лидеров так же, как мы поступили с Ханией в Тегеране, [его преемником Яхьей] Синваром в Газе и [главой организации "Хезболлах" Хасаном] Насруллой в Ливане", - заявил Кац.

Напомним, что Хания был убит в Тегеране 31 июля. Израиль ранее не признавал свою причастность к его ликвидации.

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