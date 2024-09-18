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Минобороны Израиля объявило о новой фазе войны

Минобороны Израиля объявило о новой фазе войны Израиль переносит "центр тяжести" своих военных усилий на северное направление, на границу с Ливаном, начинается новый этап войны.
Другие страны
18 сентября 2024 г. 21:36
Минобороны Израиля объявило о новой фазе войны

Израиль переносит "центр тяжести" своих военных усилий на северное направление, на границу с Ливаном, начинается новый этап войны.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант на встрече с военнослужащими на авиабазе Рамат-Давид в северной части страны.

"Центр тяжести смещается на север. Мы переводим силы, ресурсы и энергию на север. Я думаю, мы находимся в начале новой фазы этой войны и нам нужно приспосабливаться", - сказал он.

Глава Минобороны подчеркнул, что цель военных действий на северном направлении проста и ясна: безопасное возвращение жителей населенных пунктов на севере в свои дома.

Отмечается, что в ночь на 17 сентября военно-политический кабинет Израиля утвердил внесение этой задачи в список основных целей военной операции, изначально затрагивавшей сектор Газа.

Речь идет о возвращении населения приграничных районов на севере Израиля, эвакуированных из-за постоянных обстрелов со стороны вооруженных формирований шиитского движения "Хезболлах", действующих на юге Ливана.

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