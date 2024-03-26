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МО Израиля: исход войны в Газе будет влиять на регион на протяжении десятилетий

МО Израиля: исход войны в Газе будет влиять на регион на протяжении десятилетий Результаты войны против радикального движения ХАМАС в секторе Газа будут влиять на регион на протяжении десятилетий и станут сигналом для общих врагов Израиля и США.
Другие страны
26 марта 2024 г. 02:59
МО Израиля: исход войны в Газе будет влиять на регион на протяжении десятилетий

Результаты войны против радикального движения ХАМАС в секторе Газа будут влиять на регион на протяжении десятилетий и станут сигналом для общих врагов Израиля и США.

Как передает Report, об этом в ходе встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, чьи слова передала пресс-служба израильского Минобороны.

"Галант недавно завершил переговоры с Салливаном в Белом доме. Встреча проходила с глазу на глаз и продолжалась полтора часа. Галант в ходе встречи подчеркнул, что результаты войны в секторе Газа будут влиять на регион на десятилетия вперед и станут сигналом для общих врагов обеих стран (Израиля и США ред.)", - говорится в сообщении.

Стороны "обсудили усилия по обеспечению освобождения заложников, удерживаемых террористической организацией ХАМАС в секторе Газа, а также меры, необходимые для обеспечения уничтожения управленческого и военного потенциала ХАМАС", - добавили в пресс-службе.

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