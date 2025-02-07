МО Индии отменило контракты на поставку 400 БПЛА с китайскими компонентами

Министерство обороны Индии отменило три контракта с местной компанией на поставку для армии 400 транспортных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из-за использования в них деталей китайского производства.

Министерство обороны Индии отменило три контракта с местной компанией на поставку для армии 400 транспортных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из-за использования в них деталей китайского производства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание The Times of India со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

"К сожалению, некоторые индийские компании используют китайскую электронику и компоненты при производстве беспилотников для вооруженных сил. Это серьезная угроза кибербезопасности и проведению военных операций из-за возможности противника вывести БПЛА из строя", - сказал собеседник издания.

По его словам, контроль за использованием в индийских беспилотниках китайских компонентов был усилен после того, как в 2024 году произошло несколько случаев технических сбоев при управлении 180 разведывательными дронами, размещенными на границе Индии с Китаем и Пакистаном. Контроль и проверки при военной приемке БПЛА должны полностью исключить использование в них китайских деталей и вредоносных программ в компьютерном обеспечении. Индийским производителям беспилотников рекомендовано отказаться от импорта комплектующих из Китая.

По информации The Times of India, Минобороны Индии расторгло три подписанных в 2023 году контракта с базирующейся в Ченнаи (штат Тамилнад) компанией на поставку 200 средневысотных, 200 тяжелых и легких логистических БПЛА, которые предназначались для передачи индийским войскам, дислоцированным на границе с Китаем в Восточном Ладакхе.