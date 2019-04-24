Мнучин и Лайтхайзер проведут переговоры по торговле в КНР на следующей неделе

Министр финансов США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер на следующей неделе прибудут в КНР, где встретятся с представителями китайской стороны для обсуждения вопросов торговли.

Об этом сообщается в опубликованном во вторник заявлении пресс-службы Белого дома, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что переговоры начнутся 30 апреля, со стороны КНР переговоры возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. В документе также указывается, что затем Хэ возглавит китайскую делегацию в поездке в Вашингтон для дополнительных переговоров, которые начнутся 8 мая.

Ранее официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн сообщил, что власти Китая и правительство США продолжают успешно поддерживать диалог по урегулированию торговых и экономических вопросов, однако противоречия и незавершенная работа по-прежнему существуют. Как указало агентство Блумберг, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут подписать торговое соглашение во время саммита в Японии, который запланирован в мае. По данным газеты "Уолл-стрит джорнэл", это событие может состояться в конце мая или начале июня.

В начале декабря 2018 года Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Трамп заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на 200 млрд долларов, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако американский лидер выразил готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно.