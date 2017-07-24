Мнения американцев по поводу импичмента Дональду Трампу разделились

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Американцы разделились поровну во мнениях по вопросу о том, нужно ли объявлять импичмент президенту США Дональду Трампу.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют результаты опубликованного опроса по заказу газеты USA Today и iMediaEthics.

Так, 42% респондентов выступают за импичмент главы государства, такое же количество опрошенных не поддерживают подобную инициативу.

Кроме того, результаты опроса показывают, что почти половина (46%) американцев полагают, что Трампу, вероятно, не удастся доработать до конца своего президентского срока. Противоположного мнения придерживаются 27% респондентов, которые уверены, что он все четыре года продержится на посту главы государства.

Между тем, согласно данным опроса, около 44% опрошенных положительно оценивают деятельность Трампа как президента страны, негативно - 51% респондентов.