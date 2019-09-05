Младший сын экс-президента Египта скончался от сердечного приступа

Младший сын покойного президента Египта Мухаммеда Мурси Абдалла скончался из-за сердечного приступа, как и его отец.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает египетская газета "Масрави" со ссылкой на источники.

Как сообщил источник в больнице аль-Вахат в Каире, смерть 24-летнего Абдаллы Мурси наступила еще до того момента, как его доставили в больницу. Сообщается, что органы безопасности были уведомлены о случившемся.Адвокат семьи Мурси Абд аль-Манаам Абд аль-Максуд подтвердил смерть младшего сына экс-президента Египта.