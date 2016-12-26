Младший сын Лукашенко заявил, что не хочет стать президентом

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко - Николай Лукашенко заявил, что не хотел бы стать президентом страны в будущем.

Как сообщает Report, в интервью телеканалу "Беларусь-1", младший Лукашенко сказал, что не готов к этому.

"Будет очень тяжелая жизнь, не уверен, что готов", - сказал он.

По словам Н.Лукашенко, он еще не выбрал будущую профессию, однако задумывается о карьере врача или военного.

Отметим, что президент Беларуси часто берет своего младшего сына в зарубежные поездки. Младший сын белорусского лидера также сопровождал отца в ходе визита в Азербайджан.