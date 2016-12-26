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    Младший сын Лукашенко заявил, что не хочет стать президентом

    Николай Лукашенко: Задумываюсь о карьере врача или военного

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко - Николай Лукашенко заявил, что не хотел бы стать президентом страны в будущем.

    Как сообщает Report, в интервью телеканалу "Беларусь-1", младший Лукашенко сказал, что не готов к этому.

    "Будет очень тяжелая жизнь, не уверен, что готов", - сказал он.

    По словам Н.Лукашенко, он еще не выбрал будущую профессию, однако задумывается о карьере врача или военного.

    Отметим, что президент Беларуси часто берет своего младшего сына в зарубежные поездки. Младший сын белорусского лидера также сопровождал отца в ходе визита в Азербайджан.

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