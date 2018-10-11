Младшего сына экс-президента Египта освободили под залог

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Генпрокуратура Египта распорядилась освободить под залог задержанного ранее в среду младшего сына экс-президента Египта Мухаммеда Мурси, Абдаллу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Al-Watan.

По его данным, решение было принято главой надзорного органа Набилем Садеком. Абдалла был выпущен на свободу после нескольких часов допроса под залог в 5 тыс. египетских фунтов (около $280).

Он был задержан у своего дома сотрудниками силовых структур в пригороде египетской столицы и передан следователям прокуратуры Управления госбезопасности. Как сообщали судебные власти, поводом для ареста стала публикация им ложных сведений и новостей, затрагивающих национальную безопасность и подрывающих общественный строй.

29-летний Абдалла был четыре года назад приговорен к году тюрьмы за хранение и употребление наркотиков. Срок его заключения истек в 2015 году.