МККК сообщил об освобождении хуситами в одностороннем порядке 153 военнопленных

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" освободили в одностороннем порядке 153 военнопленных, которые принимали участие в боевых действиях против повстанцев на стороне правительственных сил.

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" освободили в одностороннем порядке 153 военнопленных, которые принимали участие в боевых действиях против повстанцев на стороне правительственных сил.

Как передает Report об этом говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Сегодня в Сане были освобождены 153 задержанных в связи с конфликтом. Эта односторонняя инициатива Национального комитета по делам заключенных [государственный орган, подконтрольный хуситам] реализована при поддержке группы МККК. Заключенные были среди тех, кого МККК ранее регулярно навещал в Сане в рамках нашей работы, направленной на обеспечение гуманного обращения и надлежащих условий содержания всех лиц, задержанных в связи с конфликтом", - указано в заявлении.

В ближайшее время йеменские военнослужащие будут доставлены на территорию, подконтрольную международно признанному правительству.