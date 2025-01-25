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МККК сообщил об освобождении хуситами в одностороннем порядке 153 военнопленных

МККК сообщил об освобождении хуситами в одностороннем порядке 153 военнопленных Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" освободили в одностороннем порядке 153 военнопленных, которые принимали участие в боевых действиях против повстанцев на стороне правительственных сил.
Другие страны
25 января 2025 г. 14:50
МККК сообщил об освобождении хуситами в одностороннем порядке 153 военнопленных

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" освободили в одностороннем порядке 153 военнопленных, которые принимали участие в боевых действиях против повстанцев на стороне правительственных сил.

Как передает Report об этом говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Сегодня в Сане были освобождены 153 задержанных в связи с конфликтом. Эта односторонняя инициатива Национального комитета по делам заключенных [государственный орган, подконтрольный хуситам] реализована при поддержке группы МККК. Заключенные были среди тех, кого МККК ранее регулярно навещал в Сане в рамках нашей работы, направленной на обеспечение гуманного обращения и надлежащих условий содержания всех лиц, задержанных в связи с конфликтом", - указано в заявлении.

В ближайшее время йеменские военнослужащие будут доставлены на территорию, подконтрольную международно признанному правительству.

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Версия на азербайджанском языке Husilər 153 hərbi əsiri birtərəfli qaydada azad edib

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