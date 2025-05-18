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МККК призвал к защите гражданских на фоне усиления боевых действий в Газе

МККК призвал к защите гражданских на фоне усиления боевых действий в Газе Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал все стороны конфликта в секторе Газа к защите гражданского населения анклава на фоне усиления боевых действий.
Другие страны
18 мая 2025 г. 20:30
МККК призвал к защите гражданских на фоне усиления боевых действий в Газе

Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал все стороны конфликта в секторе Газа к защите гражданского населения анклава на фоне усиления боевых действий.

Как передает Report, соответствующее заявление организации размещено на ее странице в Х.

"Международный комитет Красного Креста призывает к немедленному уважению и защите гражданских лиц всеми сторонами конфликта во время усиления военных операций в секторе Газа", - говорится в сообщении.

МККК также подтвердил, что две больницы в анклаве - медицинский комплекс "Насер" и Европейская больница в городе Хан-Юнис - подверглись "серьезным и неоднократным" атакам, которые привели к "значительным жертвам".

Ранее Израиль начал решающую фазу операции "Колесницы Гидеона" в секторе Газа.

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