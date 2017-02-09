MKKK приостанавливает свою деятельность в Афганистане

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Международный комитет Красного Креста принял решение временно прекратить свою деятельность в Афганистане в связи с недавним случаем гибели сотрудников благотворительной организации в провинции Джаузджан, сообщает Report со ссылкой на афганские СМИ.

"На данный момент мы решили приостановить свою деятельность по всей стране, мы также желаем отметить, что это было ужасное происшествие, которое стало потрясением для всех наших работников, прежде и более всего – в Афганистане, а также для того, чтобы отдать дань семьям погибших", – заявил пресс-директор оперативного управления Красного Креста Доминик Стиллхарт.

Накануне в уезде Куш Тепа подверглась нападению колонна автомобилей МККК, поставлявшая продовольствие для скота в один из районов, пострадавших от снежных бурь. В составе делегации Красного Креста были 5 оперативных работников и 3 водителя.

В результате атаки 6 сотрудников МККК погибли, ещё двое были взяты в заложники. Текущее местонахождение пленников до сих пор остаётся неизвестным, и сейчас правоохранительные органы разрабатывают операцию по освобождению похищенных.