МККК: Около 1,2 млн ливанцев стали беженцами после начала израильской операции

Более 1,2 млн человек в настоящее время находятся на ливанской территории в положении беженцев или перемещенных лиц в результате израильских операций в южных регионах страны и авиаударов по столице Ливана Бейруту.
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"Сейчас уже более 1,2 млн ливанцев считаются беженцами или перемещенными лицами, и существует большая вероятность увеличения их числа", - отметил представитель МККК, слова которого привел телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".
Он добавил, что "гуманитарные потребности лиц, вынужденно покинувших свои дома, очень велики, и нам необходимо сотрудничество всех заинтересованных сторон, чтобы справится с ситуацией".
Ранее Международная организация по миграции (МОМ) сообщала, что в Ливане на сегодня насчитывается более 690 тыс. перемещенных лиц и еще около 400 тыс. беженцев, большинство которых перебрались в соседнюю Сирию.