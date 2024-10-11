МККК: Около 1,2 млн ливанцев стали беженцами после начала израильской операции

Более 1,2 млн человек в настоящее время находятся на ливанской территории в положении беженцев или перемещенных лиц в результате израильских операций в южных регионах страны и авиаударов по столице Ливана Бейруту.

Более 1,2 млн человек в настоящее время находятся на ливанской территории в положении беженцев или перемещенных лиц в результате израильских операций в южных регионах страны и авиаударов по столице Ливана Бейруту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел представитель Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Сейчас уже более 1,2 млн ливанцев считаются беженцами или перемещенными лицами, и существует большая вероятность увеличения их числа", - отметил представитель МККК, слова которого привел телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Он добавил, что "гуманитарные потребности лиц, вынужденно покинувших свои дома, очень велики, и нам необходимо сотрудничество всех заинтересованных сторон, чтобы справится с ситуацией".

Ранее Международная организация по миграции (МОМ) сообщала, что в Ливане на сегодня насчитывается более 690 тыс. перемещенных лиц и еще около 400 тыс. беженцев, большинство которых перебрались в соседнюю Сирию.