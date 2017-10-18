Митингующие разбили палатки у здания Верховной Рады в Киеве

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Широкомасштабная акция протеста сторонников Саакашвили, начавшаяся 17 октября в Киеве с требованием отставки президента Петра Порошенко, закончилась, однако часть митингующих не стала расходиться и разбила палатки на площади Конституции, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Позднее глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил в эфире телеканала NewsOne, что правоохранительные органы не будут сносить палатки, передает «Интерфакс-Украина». Это же в своем Facebook подтвердил генеральный прокурор Юрий Луценко. «Любые изменения в стране возможны только при политическом диалоге. Насилие убьет страну», - написал Луценко.

Очевидцы заявляют, что в ночное время в лагере протестующих появился Михаил Саакашвили и призвал к ненасильственному решению конфликта. Силовики продолжают стягиваться к резиденции Петра Порошенко для ее охраны.

Позже Михаил Саакашвили сделал заявление. Он опубликовал его на своей страничке в Фейсбуке. На двух языках - украинском и русском.

«Сегодня мы одержали промежуточную победу, но главная борьба и главные победы впереди», - заявил политик.

Несмотря на то, что большая часть демонстрантов разошлась по домам, организаторы пообещали оставаться на месте до выполнения своих требований. Тем временем, к палаткам начали приносить продукты питания, установлена полевая кухня.

Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство. В число демонстрантов вошли помимо возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха нових сил» активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.