​Митингующие попытались прогнать мэра Нью-Йорка с митинга

Мэр Нью-Йорка Билл Ди Блазио 4 июня решил выступить на митинге в Бруклине, однако протестующие потребовали его ухода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС с места событий.На митинге в память об убитом полицейским в Миннеаполисе Джордже Флойде собрались несколько тысяч человек. Меры безопасности в парке были значительно усилены, весь парк был оцеплен полицией, а в небе завис полицейский вертолет. Все ждали выступления брата Джорджа Теда, однако вначале на сцену поднялся Ди Блазио.

"Никаких политиков, - кричала толпа. - К черту твой комендантский час".

"Мы пришли сюда бороться за свои права, а не выслушивать речи политиков", - заявила одна из протестующих.