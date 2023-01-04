Митч Макконнелл поставил рекорд по сроку пребывания лидером партии в Сенате Конгресса

Американский законодатель Митч Макконнелл (от штата Кентукки) во вторник поставил рекорд по продолжительности пребывания в должности лидера партии в Сенате Конгресса США, он возглавляет республиканцев в этой палате уже 16 лет, с января 2007 года.

Американский законодатель Митч Макконнелл (от штата Кентукки) во вторник поставил рекорд по продолжительности пребывания в должности лидера партии в Сенате Конгресса США, он возглавляет республиканцев в этой палате уже 16 лет, с января 2007 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном его пресс-службой.

Ранее рекорд принадлежал сенатору от штата Монтана Майку Мансфилду. Он был лидером демократов в Сенате Конгресса США с января 1961 года по январь 1977 года.

Во время выступления во вторник Макконнелл подчеркнул, что считает "величайшей честью" представлять штат Кентукки в Сенате. Он добавил, что "вторая по значимости честь" для него - это возглавлять однопартийцев в верхней палате Конгресса США. Законодатель отметил, что видит свою роль в том, чтобы помогать республиканцам "добиваться своих целей".

Макконнелл в настоящее время является лидером республиканского меньшинства в Сенате. Лидером демократического большинства в верхней палате Конгресса США является Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).