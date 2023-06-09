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Мистер Сидр навел на полицию

Мистер Сидр навел на полицию В Самарской области из-за скандала с суррогатом лишились должностей высокопоставленные силовики.
Другие страны
9 июня 2023 г. 01:43
Мистер Сидр навел на полицию

В Самарской области из-за скандала с суррогатом лишились должностей высокопоставленные силовики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант".

Из органов внутренних дел уволят замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова и начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения региональной полиции (ЦХиСО) Александра Ремнева. Такое решение принято после выявления каналов поступления в нелегальный оборот смертельного напитка "Мистер Сидр". Полицейские установили, что для его изготовления могли использовать "спиртосодержащую жидкость", похищенную со склада ЦХиСО. Жертвами напитка стали уже 31 человек, а еще 96 находятся в больницах.

Глава МВД России Владимир Колокольцев решил отправить в отставку заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора Юрия Сафронова, курировавшего деятельность тыловых подразделений. Также из ОВД уволят начальника ЦХиСО ГУ МВД полковника Александра Ремнева. Решение было принято после того, как полицейские установили каналы поступления в оборот смертельного алкоголя под маркой "Мистер Сидр".

За хищения полицейские задержали двоих жителей Самары. Сейчас устанавливаются их сообщники. Также задержан сержант полиции, который охранял склад и пропустил подозреваемых на территорию. "Материалы по данным фактам переданы в следственные органы",- сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В СКР, соответственно, возбудят дела о краже и, видимо, превышении должностных полномочий (ст. 158 и ст. 286 УК РФ), которые, очевидно, объединят с основным расследованием по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

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