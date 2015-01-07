Миссия США в Никарагуа требует огласки проекта канала

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Посольство США в Никарагуа встревожено отсутствием информации о проектируемом канале, который должен связать Атлантический и Тихий океаны и стать конкурентом своему Панамскому аналогу.

Вашингтон требует от Манагуа гласности и публичности в этом вопросе, а также раскрытия деталей экологического мониторинга и проведения тендеров, сообщает Report со ссылкой на "Би-би-си".

Компания HKND, которая взялась за дело в декабре, оценила стоимость проекта в 50 млрд. долларов, утверждая, что строительство должно завершиться через пять лет, а в 2020 году канал должен быть открыт.

За предприятием стоит энигматичный китайский бизнесмен Ван Цзин.

Некоторые критики сомневаются в финансовой целесообразности строительства и обвиняют китайского инвестора в отсутствии опыта работы с большими финансовыми и инфраструктурными проектами.