Миссия по содействию безопасности для Украины начнет координировать помощь НАТО

Миссия НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU) начнет координировать помощь альянса Украине с января следующего года.

Миссия НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU) начнет координировать помощь альянса Украине с января следующего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус по итогам переговоров министров обороны Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции.

"С января миссия НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины в Висбадене возьмет на себя координацию помощи НАТО Украине", - сказал глава ведомства.

Писториус также сообщил, что следующая встреча министров обороны пяти стран состоится в начале 2025 года.