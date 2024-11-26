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Миссия по содействию безопасности для Украины начнет координировать помощь НАТО

Миссия по содействию безопасности для Украины начнет координировать помощь НАТО Миссия НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU) начнет координировать помощь альянса Украине с января следующего года.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 00:41
Миссия по содействию безопасности для Украины начнет координировать помощь НАТО

Миссия НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU) начнет координировать помощь альянса Украине с января следующего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус по итогам переговоров министров обороны Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции.

"С января миссия НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины в Висбадене возьмет на себя координацию помощи НАТО Украине", - сказал глава ведомства.

Писториус также сообщил, что следующая встреча министров обороны пяти стран состоится в начале 2025 года.

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