Миссия ОЗХО прибудет в Сирию 12 апреля

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Первая группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) планирует 12 апреля отправиться в Сирию для проверки сообщений о химическом инциденте в городе Дума в Восточной Гуте, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Первая группа специалистов ОЗХО по плану отправится в Сирию в четверг (12 апреля). В пятницу (13 апреля) к ней должна присоединиться вторая группа экспертов", - заявил источник.

Миссия прибудет в Бейрут, откуда и должна будет поехать в Сирию.