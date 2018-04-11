 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Миссия ОЗХО прибудет в Сирию 12 апреля

    Миссия прибудет в Бейрут, откуда и должна будет поехать в Сирию

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Первая группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) планирует 12 апреля отправиться в Сирию для проверки сообщений о химическом инциденте в городе Дума в Восточной Гуте, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Первая группа специалистов ОЗХО по плану отправится в Сирию в четверг (12 апреля). В пятницу (13 апреля) к ней должна присоединиться вторая группа экспертов", - заявил источник.

    Миссия прибудет в Бейрут, откуда и должна будет поехать в Сирию.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi