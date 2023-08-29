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Миссия ООН в Мали завершила первый этап вывода своего контингента из страны

Миссия ООН в Мали завершила первый этап вывода своего контингента из страны Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) завершила первый этап вывода своего миротворческого контингента из этой западноафриканской страны.
Другие страны
29 августа 2023 г. 16:30
Миссия ООН в Мали завершила первый этап вывода своего контингента из страны

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) завершила первый этап вывода своего миротворческого контингента из этой западноафриканской страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал France24.

"Голубые каски" покинули последние базы, предусмотренные первым этапом, - в районе городов Бер и Гундам на севере страны, а также Менака на востоке. Теперь начался второй и последний этап, который должен закончиться до 31 декабря 2023 года.

Второй этап продлится до середины декабря, после чего в течение двух недель надо будет уйти из крупных городов - Тимбукту, Гао и столицы Бамако.

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Версия на английском языке UN withdraws peacekeeping mission from Mali
Версия на азербайджанском языке BMT Malidən sülhməramlı missiyasını çıxarır

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