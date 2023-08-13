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Миссия ООН в Мали объявила об ускоренном уходе из страны

Миссия ООН в Мали объявила об ускоренном уходе из страны Миротворческая миссия ООН в Мали (MINUSMA) объявила, что ускорила запланированный уход из города Бер на севере страны из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
Другие страны
13 августа 2023 г. 22:34
Миссия ООН в Мали объявила об ускоренном уходе из страны

Миротворческая миссия ООН в Мали (MINUSMA) объявила, что ускорила запланированный уход из города Бер на севере страны из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

"Миссия настоятельно призывает все заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий, которые могли бы еще больше осложнить операцию", - говорится в сообщении.

Однако, кто подразумевается под "заинтересованными сторонами", в информации не указывается. Полностью покинуть Мали миротворческая миссия ООН должна к 31 декабря.

Отметим, что в результате атаки террористических групп в Бере 11 августа погибли шесть малийских солдат.

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