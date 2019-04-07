​Миссия ООН в Ливии потребовала двухчасового перемирия

Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) потребовала от сторон конфликта в Ливии ввести двухчасовое перемирие в южной части Триполи для обеспечения эвакуации пострадавших, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

"Миссия ООН в Ливии призвала воюющие стороны, находящиеся в районах Вади-эр-Рабиа, аль-Каих, Каср бен-Гашир и Эль-Азизие, к введению гуманитарного перемирия между 16.00 и 18.00 (с 18.00 по 20.00) для обеспечения эвакуации раненых и мирных жителей службами спасения и эвакуации и ливийским Красным полумесяцем", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter миссии.