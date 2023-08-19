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Миссия ООН провела встречу с мятежниками в Нигере

Миссия ООН провела встречу с мятежниками в Нигере Миссия ООН во главе со спецпредставителем генерального секретаря всемирной организации Леонарду Сантошем Шимао в пятницу прибыла в столицу Нигера Ниамей, где провела встречу с мятежниками.
Другие страны
19 августа 2023 г. 14:06
Миссия ООН провела встречу с мятежниками в Нигере

Миссия ООН во главе со спецпредставителем генерального секретаря всемирной организации Леонарду Сантошем Шимао в пятницу прибыла в столицу Нигера Ниамей, где провела встречу с мятежниками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция RFI.

Члены делегации, в частности, встретились с назначенными мятежниками премьер-министром, министром обороны и главой МВД.

Представители Африканского союза и Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в делегацию ООН не вошли.

В ходе "долгой встречи путчисты осудили нелегальные и бесчеловечные, по их мнению, экономические санкции", введенные против мятежников. Они также отметили, что президент Нигера Мохамед Базум "в порядке, за ним наблюдают и снабжают" его всем необходимым. Отмечается, что миссия ООН продолжает работу в Ниамее, на субботу назначены другие встречи.

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