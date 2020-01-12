​Миссия ООН приветствовала прекращение огня в Ливии

Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) заявила, что приветствует прекращение огня между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и Правительством национального согласия (ПНС) на западе страны.

Как передает Report об этом сообщает РИА Новости.

"Миссия ООН по поддержке Ливии приветствует объявление сторонами (конфликта – ред.) в Ливии о прекращении огня и боевых действий. Миссия желает, чтобы все стороны полностью соблюдали прекращение огня и обеспечили простор мирным усилиям для разрешения всех противоречий через межливийский диалог", - говорится в заявлении миссии в Twitter.

UNSMIL также отметила, что готова оказать поддержку ливийцам и использовать все свои возможности для помощи в поиске "окончательного и мирного решения ливийского кризиса".

Ранее в ночь на воскресенье ЛНА и ПНС объявили о прекращении боевых действий на западе Ливии с 00.00 по местному времени. Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение прекращения огня.