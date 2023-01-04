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Миссия ООН по стабилизации в Конго начала новую операцию

Миссия ООН по стабилизации в Конго начала новую операцию Миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по стабилизации в Конго (MONUSCO) начала новую операцию по защите гражданского населения в провинции Северное Киву на востоке страны, где продолжается конфликт.
Другие страны
4 января 2023 г. 09:11
Миссия ООН по стабилизации в Конго начала новую операцию

Миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по стабилизации в Конго (MONUSCO) начала новую операцию по защите гражданского населения в провинции Северное Киву на востоке страны, где продолжается конфликт.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении MONUSCO.

"Бригада силового вмешательства начала операцию LINDA NJIA (Защитить дорогу) для максимальной защиты гражданских лиц в Северном Киву", - говорится в публикации миссии.

Такой шаг был предпринят вскоре после возобновления боевых действий в воскресенье, 1 января, между Вооруженными силами ДР Конго и повстанческой группировкой "М23" в 70 км к северу от Гомы, столицы Северного Киву.

В миссии добавили, что MONUSCO и конголезская армия усиливают полевые патрули для противодействия передвижениям вооруженных групп повстанцев.

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