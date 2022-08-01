Миссия НАТО заявила о готовности вмешаться в случае угрозы стабильности на севере Косова

Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косове (KFOR) заявила о готовности вмешаться в случае угрозы стабильности на республики.

Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косове (KFOR) заявила о готовности вмешаться в случае угрозы стабильности на республики.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении миссии в Twitter.

"Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой", - отмечается в социальных сетях.

В миссии подчеркнули, что общая ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косова остаётся напряжённой.

Ранее сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги. О них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.

Позднее стало известно, что полиция Косова закрыла КПП "Брняк" на севере края.

Также сообщалось, что спецподразделения полиции непризнанного Косова выдвинулись из Приштины на север Косова и Метохии.