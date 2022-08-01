О нас

Миссия НАТО заявила о готовности вмешаться в случае угрозы стабильности на севере Косова

Миссия НАТО заявила о готовности вмешаться в случае угрозы стабильности на севере Косова Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косове (KFOR) заявила о готовности вмешаться в случае угрозы стабильности на республики.
Другие страны
1 августа 2022 г. 03:42
Миссия НАТО заявила о готовности вмешаться в случае угрозы стабильности на севере Косова

Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косове (KFOR) заявила о готовности вмешаться в случае угрозы стабильности на республики.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении миссии в Twitter.

"Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой", - отмечается в социальных сетях.

В миссии подчеркнули, что общая ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косова остаётся напряжённой.

Ранее сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги. О них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.

Позднее стало известно, что полиция Косова закрыла КПП "Брняк" на севере края.

Также сообщалось, что спецподразделения полиции непризнанного Косова выдвинулись из Приштины на север Косова и Метохии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке NATO missiyası Kosovada təhlükəyə müdaxilə etməyə hazır olduğunu bildirib

Экслюзивные новости

Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
28 июля 2022 г. 17:02
В Гяндже может быть создан промышленный парк
В Гяндже может быть создан промышленный парк
28 июля 2022 г. 13:41
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
27 июля 2022 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi