Миссия НАТО заявила о готовности вмешаться в случае угрозы стабильности на севере Косова

Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косове (KFOR) заявила о готовности вмешаться в случае угрозы стабильности на республики.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении миссии в Twitter.
"Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой", - отмечается в социальных сетях.
В миссии подчеркнули, что общая ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косова остаётся напряжённой.
Ранее сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги. О них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.
Позднее стало известно, что полиция Косова закрыла КПП "Брняк" на севере края.
Также сообщалось, что спецподразделения полиции непризнанного Косова выдвинулись из Приштины на север Косова и Метохии.