Пять стран НАТО потребовали от президента Сербии убрать баррикады в Косово

Послы стран "Квинты" (Великобритания, ФРГ, Италия, США, Франция) обратились к президенту Сербии Александару Вучичу с письмом, в котором потребовали в течением суток убрать сербские баррикады, сооруженные на севере Косово и Метохии.

Послы стран "Квинты" (Великобритания, ФРГ, Италия, США, Франция) обратились к президенту Сербии Александару Вучичу с письмом, в котором потребовали в течением суток убрать сербские баррикады, сооруженные на севере Косово и Метохии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Pink.

Государства НАТО заверили сербского лидера, если баррикады не будут устранены в течение указанного срока, то премьер-министру непризнанной республики Косово Альбину Курти придется самому разобраться с происходящим. В письме напомнили, что именно Курти заявлял, что устранение этих баррикад не обойдется без жертв.

Ранее сообщалось, что Вучич отправил начальника Генштаба ВС генерала Милана Мойсиловича в город Рашку, который расположен вблизи административной границы с Косово.

В начале декабря стало известно, что сербы начали сооружать баррикады на севере Косово и Метохии после того, как на КПП "Ярине" был задержан бывший сотрудник полиции Деян Пантич по подозрению "в терроризме". Вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края он подал в отставку в ноябре.

16.50

Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR) заявила, что ведет расследование инцидента со стрельбой около патруля сил альянса в северной части региона.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении миссии в Twitter.

"KFOR расследует инцидент с неприцельным огнем, произошедший 25 декабря в непосредственной близости от патруля Международной миссии под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово", - сказано в сообщении.

Уточняется, что участниками инцидента, который произошел в районе Зубин-Поток, были неизвестные вооруженные люди.

Накануне сербские СМИ сообщали, что на севере Косово и Метохии в городе Зубин-Поток слышна автоматная стрельба, проходят столкновения. По данным издания, инцидент произошел около выстроенных сербами баррикад. Это началось 25 декабря в 19:45 по местному времени.