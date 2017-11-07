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    Миссия НАТО в Афганистане увеличится на три тысячи человек

    Столтенберг: Мы ожидаем, что примерно половину этих сил предоставят США, а остальные - союзники по НАТО

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Североатлантический альянс в 2018 году расширит численность своей небоевой миссии в Афганистане с 13 до 16 тысяч человек. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса, которая состоится в Брюсселе 8-9 ноября. 

    По его словам, увеличение числа военных направлено на обеспечение подготовки и тренировки афганских сил. 

    "Мы ожидаем, что примерно половину этих сил предоставят США, а остальные - союзники по НАТО", - отметил Йенс Столтенберг .

    Входящие в состав НАТО США в августе представили новую стратегию американской политики в Афганистане. Согласно ей, полномочия американских военных в стране будут расширены для борьбы с терроризмом. Помимо этого Вашингтон не будет сообщать о численности контингента в Афганистане и планах боевых операций.

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