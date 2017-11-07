Миссия НАТО в Афганистане увеличится на три тысячи человек

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Североатлантический альянс в 2018 году расширит численность своей небоевой миссии в Афганистане с 13 до 16 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса, которая состоится в Брюсселе 8-9 ноября.

По его словам, увеличение числа военных направлено на обеспечение подготовки и тренировки афганских сил.

"Мы ожидаем, что примерно половину этих сил предоставят США, а остальные - союзники по НАТО", - отметил Йенс Столтенберг .

Входящие в состав НАТО США в августе представили новую стратегию американской политики в Афганистане. Согласно ей, полномочия американских военных в стране будут расширены для борьбы с терроризмом. Помимо этого Вашингтон не будет сообщать о численности контингента в Афганистане и планах боевых операций.