Миссия НАТО усилила присутствие на севере Косово

Миссия НАТО в Косово (KFOR) увеличила количество и численность своих патрулей на КПП "Ярине".

Миссия НАТО в Косово (KFOR) увеличила количество и численность своих патрулей на КПП "Ярине".

Об этом Report сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

По информации агентства, дополнительно более 15 внедорожников и несколько грузовиков KFOR были замечены на территории.

Напомним, что ранее миссия сообщила об усилении патрулирования на севере Косово.

"С октября мы усиливаем свое присутствие, в том числе с помощью дополнительных сил и патрулей на севере Косово на этой неделе. Мы ожидаем, что все стороны будут тесно сотрудничать с KFOR и воздержатся от провокационных демонстраций силы, чтобы обеспечить безопасность всех общин", - говорилось в публикации миссии в Twitter.