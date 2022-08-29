Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую атомную электростанцию.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом глава МААТЭ сообщил в своем микроблоге в Twitter.
Так, миссию возглавил глава Международного агентства атомной энергетики Рафаэль Гросси.
"Этот день настал, Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье уже в пути. Мы должны защитить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что руковожу этой миссией, которая прибудет на ЗАЭС на этой неделе", - сообщил Гросси.