Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую атомную электростанцию.

Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую атомную электростанцию.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом глава МААТЭ сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Так, миссию возглавил глава Международного агентства атомной энергетики Рафаэль Гросси.

"Этот день настал, Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье уже в пути. Мы должны защитить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что руковожу этой миссией, которая прибудет на ЗАЭС на этой неделе", - сообщил Гросси.