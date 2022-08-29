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Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую атомную электростанцию.
Другие страны
29 августа 2022 г. 10:01
Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую атомную электростанцию.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом глава МААТЭ сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Так, миссию возглавил глава Международного агентства атомной энергетики Рафаэль Гросси.

"Этот день настал, Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье уже в пути. Мы должны защитить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что руковожу этой миссией, которая прибудет на ЗАЭС на этой неделе", - сообщил Гросси.

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Версия на английском языке IAEA mission on its way to Zaporizhzhia nuke plant in Ukraine

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