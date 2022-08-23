О нас

Миссия МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС в течение нескольких дней

Миссия МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС в течение нескольких дней Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в течение нескольких дней может посетить Запорожскую АЭС при условии успешных переговоров со сторонами конфликта в Украине.
Другие страны
23 августа 2022 г. 23:35
Миссия МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС в течение нескольких дней

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в течение нескольких дней может посетить Запорожскую АЭС при условии успешных переговоров со сторонами конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Я продолжаю активные и интенсивные консультации со всеми сторонами, чтобы эта жизненно важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и снизить риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в ближайшие несколько дней, если текущие переговоры увенчаются успехом", - указал Гросси.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Ведется работа по запуску узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда
Ведется работа по запуску узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда
23 августа 2022 г. 18:36
Чавушоглу: Армяне уходят с оккупированных территорий, вновь оставляя за собой разрушения
Чавушоглу: Армяне уходят с оккупированных территорий, вновь оставляя за собой разрушения
23 августа 2022 г. 12:32
Чавушоглу: Стабильность на Южном Кавказе невозможна без мира между Азербайджаном и Арменией
Чавушоглу: Стабильность на Южном Кавказе невозможна без мира между Азербайджаном и Арменией
23 августа 2022 г. 12:15
Азербайджанских спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты на Исламиаде, наградят
Азербайджанских спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты на Исламиаде, наградят
22 августа 2022 г. 19:00
Упрощены визовые процедуры для прибывающих в Азербайджан в рамках визита в Катар в связи с ЧМ по футболу
Упрощены визовые процедуры для прибывающих в Азербайджан в рамках визита в Катар в связи с ЧМ по футболу
22 августа 2022 г. 18:35
В Азербайджане утверждены надбавки к зарплатам учителей, директоров и замдиректоров
В Азербайджане утверждены надбавки к зарплатам учителей, директоров и замдиректоров
22 августа 2022 г. 16:14
Награждена группа военнослужащих Службы безопасности президента
Награждена группа военнослужащих Службы безопасности президента
22 августа 2022 г. 09:59
Президент Сербии позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Сербии позвонил Ильхаму Алиеву
21 августа 2022 г. 16:44
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
21 августа 2022 г. 10:29
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi