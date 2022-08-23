Миссия МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС в течение нескольких дней

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в течение нескольких дней может посетить Запорожскую АЭС при условии успешных переговоров со сторонами конфликта в Украине.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в течение нескольких дней может посетить Запорожскую АЭС при условии успешных переговоров со сторонами конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Я продолжаю активные и интенсивные консультации со всеми сторонами, чтобы эта жизненно важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и снизить риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в ближайшие несколько дней, если текущие переговоры увенчаются успехом", - указал Гросси.