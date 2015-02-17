​Миссии ОБСЕ не удается попасть в Дебальцево

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ еще не удалось попасть в Дебальцево. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в данный момент идут переговоры в Соледаре с Совместным центром по координации и контролю за прекращением огня.

"Мы будем около шести вечера по киевскому времени делать отчет и мы ждем, пока все стороны подтвердят полное прекращение огня. В зоне конфликта в Донбассе уже находятся 20 патрулей ОБСЕ, но они сейчас в безопасной зоне на территории Луганской и Донецкой областей", - заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.

Боцюркив также сообщил, что пока неизвестно, как долго будет идти совещание в Соледаре.