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Мисс США-2019 нашли мертвой в Нью-Йорке

Мисс США-2019 нашли мертвой в Нью-Йорке Мисс США 2019 года Чесли Крист найдена мертвой в Нью-Йорке.
Другие страны
31 января 2022 г. 07:05
Мисс США-2019 нашли мертвой в Нью-Йорке

Мисс США 2019 года Чесли Крист найдена мертвой в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета New York Post.

Тело 30-летней победительницы конкурса обнаружили утром в воскресенье у 60-этажного небоскреба. Крист жила на девятом этаже здания, но последний раз ее видели на 29-м этаже.

Как пишет издание, перед смертью Крист оставила записку, где указала, что хочет оставить все своей матери.

"Мы опустошены и глубоко опечалены, сообщая вам о кончине нашей любимой Чесли. Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру ее красотой и силой. Она заботилась, любила, смеялась и сияла", - говорится в заявлении семьи Крист, которое приводит издание.

Незадолго до гибели Крист опубликовала пост в Instagram, где разместила свою фотографию с подписью: "Пусть этот день принесет вам покой".

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Версия на азербайджанском языке “Miss ABŞ” intihar edib

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