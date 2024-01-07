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Мишель заверил, что его выдвижение на выборы в Европарламент не ослабит ЕС

Мишель заверил, что его выдвижение на выборы в Европарламент не ослабит ЕС Глава Европейского совета Шарль Мишель уверен, что его беспрецедентное решение выдвинуться на выборы в Европарламент до истечения нынешних полномочий не ослабит Евросоюз.
Другие страны
7 января 2024 г. 20:36
Мишель заверил, что его выдвижение на выборы в Европарламент не ослабит ЕС

Глава Европейского совета Шарль Мишель уверен, что его беспрецедентное решение выдвинуться на выборы в Европарламент до истечения нынешних полномочий не ослабит Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил журналистам близкий к политику источник в Евросовете.

"Мишель возвращается к прямому контакту и диалогу с избирателями. Участие в выборах только усилит его демократическую легитимность", - сказал чиновник.

Источник заверил, что Мишель сможет совершенно легально совмещать высший пост в Евросоюзе с избирательной кампанией и не уйдет в отставку до выборов, которые состоятся 6-9 июня 2024 года, а покинет Евросовет только после своего избрания. Чиновник подчеркнул, что в случае избрания Мишеля его полномочия просто перейдут к преемнику с июня 2024 года, то есть на пять месяцев раньше срока.

Мишель вечером 6 января подтвердил бельгийским СМИ, что возглавит список от своей либеральной франкоязычной бельгийской партии "Реформаторское движение" на выборах в Европарламент.

Ранее издание Politico утверждало, что участие Мишеля в выборах "подорвет стабильность Евросоюза" и "отдаст ЕС в руки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана".

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