Мишель: Страны ЕС согласовали эмбарго на импорт две трети российской нефти

Страны ЕС согласовали эмбарго на импорт две трети российской нефти.

Главы государств и правительств Евросоюза согласовали введение эмбарго на импорт двух третьих российской нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Брюсселе, где проходит внеплановый саммит ЕС по Украине.

"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", - написал он в социальной сети Twitter.

Главы государств и правительств Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в который входят, в частности, отключение Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и запрет на вещание в ЕС еще трех российских государственных СМИ, сообщил Мишель.

"Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления на Украине", - написал он.

ЕС готов выделить Украине 9 млрд евро финансовой помощи совместно с партнерами по G7, заявил Мишель.