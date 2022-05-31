О нас

Мишель: Страны ЕС согласовали эмбарго на импорт две трети российской нефти

Мишель: Страны ЕС согласовали эмбарго на импорт две трети российской нефти Страны ЕС согласовали эмбарго на импорт две трети российской нефти.
Другие страны
31 мая 2022 г. 02:03
Мишель: Страны ЕС согласовали эмбарго на импорт две трети российской нефти

Главы государств и правительств Евросоюза согласовали введение эмбарго на импорт двух третьих российской нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Брюсселе, где проходит внеплановый саммит ЕС по Украине.

"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", - написал он в социальной сети Twitter.

Главы государств и правительств Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в который входят, в частности, отключение Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и запрет на вещание в ЕС еще трех российских государственных СМИ, сообщил Мишель.

"Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления на Украине", - написал он.

ЕС готов выделить Украине 9 млрд евро финансовой помощи совместно с партнерами по G7, заявил Мишель.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Aİ Rusiya neftinə qismən qadağa qoyulması ilə bağlı razılığa gəlib

Экслюзивные новости

ВОЗ: Риск широкого распространения оспы обезьян невелик
ВОЗ: Риск широкого распространения оспы обезьян невелик
30 мая 2022 г. 12:00
Безмолвный свидетель истории - здание, где провозгласили Декларацию Независимости АДР
ФотоБезмолвный свидетель истории - здание, где провозгласили Декларацию Независимости АДР
28 мая 2022 г. 10:55
Николов: Форум в Баку – своевременная платформа для обсуждения энергетических вызовов
Николов: Форум в Баку – своевременная платформа для обсуждения энергетических вызовов
27 мая 2022 г. 16:22
Замминистра: Решение о создании нового спутника будет принято в этом году
Замминистра: Решение о создании нового спутника будет принято в этом году
27 мая 2022 г. 16:12
Тебриз Аммаев: В Карабахе может быть использована геотермальная энергия
Тебриз Аммаев: В Карабахе может быть использована геотермальная энергия
27 мая 2022 г. 15:27
Министр энергетики: Болгария заинтересована в увеличении поставок газа из Азербайджана
Министр энергетики: Болгария заинтересована в увеличении поставок газа из Азербайджана
27 мая 2022 г. 15:26
Министр энергетики Болгарии: Азербайджан играет важную роль в энергобезопасности Европы
Министр энергетики Болгарии: Азербайджан играет важную роль в энергобезопасности Европы
27 мая 2022 г. 15:06
Названо число избирателей в Азербайджане
Названо число избирателей в Азербайджане
27 мая 2022 г. 12:04
Турция окажет поддержку Азербайджану в производстве продуктов кибербезопасности
Турция окажет поддержку Азербайджану в производстве продуктов кибербезопасности
26 мая 2022 г. 18:30
Аммаев: Зарубежные компании проявляют интерес к проектам в сфере ВИЭ в Азербайджане
Аммаев: Зарубежные компании проявляют интерес к проектам в сфере ВИЭ в Азербайджане
26 мая 2022 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi