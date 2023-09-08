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Мишель: Страны ЕС интенсивно работают над санкциями против алмазной отрасли РФ

Мишель: Страны ЕС интенсивно работают над санкциями против алмазной отрасли РФ Страны Евросоюза интенсивно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России, поскольку считают, что могут сделать в указанном направлении больше.
Другие страны
8 сентября 2023 г. 09:50
Мишель: Страны ЕС интенсивно работают над санкциями против алмазной отрасли РФ

Страны Евросоюза интенсивно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России, поскольку считают, что могут сделать в указанном направлении больше.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в столице Индии глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы также усиленно работаем по итогам ряда предыдущих встреч [над санкциями] в отношении алмазной отрасли. Я думаю, это пример области, где должно быть сделано больше", - сказал он.

Кроме того, по словам главы Евросовета, страны-члены объединения стараются пресекать обход введенных антироссийских рестрикций.

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Версия на английском языке Michel: EU countries intensively working on sanctions against Russian diamond industry

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