Мишель: Страны ЕС интенсивно работают над санкциями против алмазной отрасли РФ

Страны Евросоюза интенсивно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России, поскольку считают, что могут сделать в указанном направлении больше.

Страны Евросоюза интенсивно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России, поскольку считают, что могут сделать в указанном направлении больше.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в столице Индии глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы также усиленно работаем по итогам ряда предыдущих встреч [над санкциями] в отношении алмазной отрасли. Я думаю, это пример области, где должно быть сделано больше", - сказал он.

Кроме того, по словам главы Евросовета, страны-члены объединения стараются пресекать обход введенных антироссийских рестрикций.