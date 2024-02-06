Мишель призвал США ускорить одобрение помощи Украине на 60 млрд долларов

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Соединенные Штаты ускорить одобрение помощи Украине в размере 60 млрд долларов.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Мишель заявил, что "поддержка Украины означает поддержку будущего украинского народа", а также "поддержку безопасности и процветания Европы".
Он подчеркнул, что решение Европейского совета предоставить 50 млрд евро Украине является "посланием всем тем, кто верит в демократические ценности и ценности свободы".
"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вместе с вами обратиться к Палате представителей США с торжественным призывом быстро выделить 60 миллиардов долларов, необходимых для обеспечения финансовой стабильности Украины", - заявил Мишель.