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Мишель призвал США ускорить одобрение помощи Украине на 60 млрд долларов

Мишель призвал США ускорить одобрение помощи Украине на 60 млрд долларов Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Соединенные Штаты ускорить одобрение помощи Украине в размере 60 млрд долларов.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 19:25
Мишель призвал США ускорить одобрение помощи Украине на 60 млрд долларов

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Соединенные Штаты ускорить одобрение помощи Украине в размере 60 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Мишель заявил, что "поддержка Украины означает поддержку будущего украинского народа", а также "поддержку безопасности и процветания Европы".

Он подчеркнул, что решение Европейского совета предоставить 50 млрд евро Украине является "посланием всем тем, кто верит в демократические ценности и ценности свободы".

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вместе с вами обратиться к Палате представителей США с торжественным призывом быстро выделить 60 миллиардов долларов, необходимых для обеспечения финансовой стабильности Украины", - заявил Мишель.

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