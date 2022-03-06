Мишель признал наличие разногласий в ЕС по поводу расширения сообщества

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о существовании разногласий в Евросоюзе по поводу расширения сообщества и отметил, что этот вопрос планируется обсудить на саммите ЕС в Версале (Франция) 10-11 марта.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о существовании разногласий в Евросоюзе по поводу расширения сообщества и отметил, что этот вопрос планируется обсудить на саммите ЕС в Версале (Франция) 10-11 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Мишель в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche.

"Мы будем обсуждать расширение Евросоюза, в том числе за счет Грузии и Молдовы, даже если это сложно и вызывает среди нас разногласия, - сказал Мишель. - В Версале мы проведем дискуссии, чтобы уточнить нашу позицию, касающуюся европейского будущего наших соседей".

Он напомнил, что право вето, которым обладает каждая страна ЕС, "усложняло управление после каждого расширения Евросоюза". "Одни говорят, что перед новым расширением ЕС нужно реформировать систему управления, другие с этим не согласны", - добавил Мишель.