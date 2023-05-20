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Мишель: Помощь ЕС Киеву усиливается за счет боеприпасов и коалиции по истребителям

Мишель: Помощь ЕС Киеву усиливается за счет боеприпасов и коалиции по истребителям Глава Евросовета Шарль Мишель заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме, что военная помощь Киеву "усиливается за счет доставки боеприпасов и создания коалиции по истребителям".
Другие страны
20 мая 2023 г. 16:40
Мишель: Помощь ЕС Киеву усиливается за счет боеприпасов и коалиции по истребителям

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме, что военная помощь Киеву "усиливается за счет доставки боеприпасов и создания коалиции по истребителям".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам рассказал в субботу представитель главы Евросовета.

"Председатель Мишель подчеркнул, что он решительно поддерживает подготовку нового многолетнего макрофинансово-экономического пакета помощи после 2023 года, который станет свидетельством долгосрочной приверженности ЕС борьбе Украины против незаконной войны России. Военная поддержка также усиливается за счет доставки боеприпасов и создания коалиции для [поставки] истребителей", - сказал он.

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