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Мишель Обама назвала Трампа неподходящим президентом для США

Мишель Обама назвала Трампа неподходящим президентом для США По ее словам, действия Трампа привели к "хаосу, разногласиям и полному отсутствию сочувствия"
Другие страны
18 августа 2020 г. 10:35
Мишель Обама назвала Трампа неподходящим президентом для США
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Супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель уверена, что действующий лидер страны Дональд Трамп — неподходящий президент для Соединенных Штатов.

Как передает Report, об этом сообщило CNN.

"У него было более чем достаточно времени, чтобы доказать, что он может выполнять эту работу, но он явно не справляется. Он просто не тот, кем он должен быть для нас", - сказала бывшая первая леди.

По ее словам, действия Трампа привели к "хаосу, разногласиям и полному отсутствию сочувствия". При этом Обама предостерегла американцев от того, чтобы он стал во второй раз президентом, отметив порядочность другого кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

"Он был потрясающим вице-президентом. Он знает, что нужно, чтобы спасти экономику, остановить пандемию и возглавить нашу страну. И он слушает. Он будет говорить правду и доверять науке", - заявила Обама.

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