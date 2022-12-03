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Шарль Мишель: Конфликт в Украине отражается на США меньше, чем на ЕС

Шарль Мишель: Конфликт в Украине отражается на США меньше, чем на ЕС Глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что конфликт в Украине оказывает разное влияние на Евросоюз (ЕС) и на США.
Другие страны
3 декабря 2022 г. 12:26

Глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что конфликт в Украине оказывает разное влияние на Евросоюз (ЕС) и на США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в интервью, которое в опубликовала газета Corriere della Sera.

"Влияние конфликта на США не такое, как на Европу. США являются экспортером энергоресурсов. ЕС страдает от высоких счетов, мы рискуем столкнуться с экономической рецессией. Европейские предприятия платят больше за энергию и сталкиваются с конкуренцией со стороны американских предприятий", - сказал он.

Комментируя визит в Китай, глава Евросовета отметил, что поездка была необходима и что она должна была состояться "именно сейчас". "Китай - чрезвычайно важный глобальный игрок, постоянный член Совета Безопасности ООН. Он имеет связи с Россией. У ЕС есть важные экономические интересы и связь с цепочками поставок. ЕС должен привнести свои интересы и ценности, - сказал Мишель. - Это также была возможность оживить институциональный диалог по правам человека". "ЕС не может быть разменной монетой конкуренции между Китаем и США", - добавил он.

Мишель также не исключил, что может позвонить президенту России Владимиру Путину. "Последний раз это было в апреле. Я не намерен в ближайшее время проявлять инициативу и звонить президенту Путину. Я буду оценивать ситуацию с государствами-членами, я не исключаю этого, но в настоящее время это не стоит на повестке дня", - сказал глава Евросовета

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