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Мишель и Зеленский обсудили финансовую и военную поддержку Украины

Мишель и Зеленский обсудили финансовую и военную поддержку Украины Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили помощь Украине.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 22:58
Мишель и Зеленский обсудили финансовую и военную поддержку Украины

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили помощь Украине.

Как передает Report со ссылкой на его сообщение в Twitter, Мишель рассказал, что его разговор с Зеленским был посвящен второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Также они обсудили 10-ю годовщину оккупации Крыма.

"Я подтвердил железную финансовую и военную поддержку Украины со стороны ЕС столько, сколько потребуется. Россия никогда не сможет погасить пламя демократии в Украине. Судьба Украины в ЕС", - написал Мишель.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski və Mişel Ukraynaya maliyyə və hərbi yardımı müzakirə ediblər

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