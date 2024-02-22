Мишель и Зеленский обсудили финансовую и военную поддержку Украины

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили помощь Украине.

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили помощь Украине.

Как передает Report со ссылкой на его сообщение в Twitter, Мишель рассказал, что его разговор с Зеленским был посвящен второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Также они обсудили 10-ю годовщину оккупации Крыма.

"Я подтвердил железную финансовую и военную поддержку Украины со стороны ЕС столько, сколько потребуется. Россия никогда не сможет погасить пламя демократии в Украине. Судьба Украины в ЕС", - написал Мишель.