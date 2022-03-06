Мишель: ЕС не будет финансировать отправку боевых самолетов Украине

Средства Евросоюза не будут направлены на финансирование поставки боевых самолетов Украине.
"Впервые мы занимаемся поставками летального вооружения. Однако эти европейские средства не предназначены для финансирования поставки военных самолетов Украине", - сказал Мишель.
Вместе с тем он допустил, что некоторые страны - члены ЕС "рассматривают возможность поставки средств или запчастей, которые связаны с применением военно-воздушных сил".
Глава Евросовета напомнил, что ЕС направит Украине летальное вооружение на сумму 450 млн евро и оборонительные средства на 50 млн евро.