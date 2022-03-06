Мишель: ЕС не будет финансировать отправку боевых самолетов Украине

Средства Евросоюза не будут направлены на финансирование поставки боевых самолетов Украине.

Средства Евросоюза не будут направлены на финансирование поставки боевых самолетов Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche.

"Впервые мы занимаемся поставками летального вооружения. Однако эти европейские средства не предназначены для финансирования поставки военных самолетов Украине", - сказал Мишель.

Вместе с тем он допустил, что некоторые страны - члены ЕС "рассматривают возможность поставки средств или запчастей, которые связаны с применением военно-воздушных сил".

Глава Евросовета напомнил, что ЕС направит Украине летальное вооружение на сумму 450 млн евро и оборонительные средства на 50 млн евро.