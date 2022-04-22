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Мишель: ЕС будет покупать тяжелое оружие для Украины

Мишель: ЕС будет покупать тяжелое оружие для Украины Евросоюз согласился покупать тяжелое вооружение и бесплатно передавать его Украине для поддержки в войне против России.
Другие страны
22 апреля 2022 г. 02:21
Мишель: ЕС будет покупать тяжелое оружие для Украины

Евросоюз согласился покупать тяжелое вооружение и бесплатно передавать его Украине для поддержки в войне против России.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил президент Европейского Совета Шарль Мишель в интервью украинской онлайн-газете «Европейская правда».

"Об этом не будет очень много новостей, из соображений безопасности. Но мы придерживаемся своих обязательств поставить вам это оружие", - отметил Мишель.

"Я прекрасно помню, как через два дня после начала войны президент Зеленский позвонил мне и попросил координировать предоставление Украине оружия. Для ЕС это было очень сложное решение, мы такого еще не делали. Но мы справились за несколько часов!", - добавил он.

По его словам, за два месяца с тех пор ЕС уже выделил 1,5 млрд евро через инструмент European Peace facility (используется для закупки для покрытия потребностей ВСУ – ред.).

"И это - в дополнение к поддержке от многих стран членов ЕС, поступающей на двустороннем уровне. Но этой помощи недостаточно, мы должны и будем делать еще больше", - подчеркнул Мишель.

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Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: “Avropa İttifaqı Ukrayna üçün ağır silahlar alacaq”

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