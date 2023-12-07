Мишель: Пекину передан список игнорирующих санкции ЕС против РФ компаний

Брюссель передал Пекину на саммите ЕС-КНР список компаний, которые игнорируют санкции Евросоюза против России, и ожидает от Китая действий в их отношении.

Брюссель передал Пекину на саммите ЕС-КНР список компаний, которые игнорируют санкции Евросоюза против России, и ожидает от Китая действий в их отношении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита в здании миссии ЕС в Пекине.

"У нас есть список компаний, которые способствуют обходу санкций против России. Работа по этому вопросу с Китаем идет и за пределами саммита, мы рассчитываем на конкретные действия [Пекина]", - сказал Мишель.