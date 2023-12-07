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Мишель: Пекину передан список игнорирующих санкции ЕС против РФ компаний

Мишель: Пекину передан список игнорирующих санкции ЕС против РФ компаний Брюссель передал Пекину на саммите ЕС-КНР список компаний, которые игнорируют санкции Евросоюза против России, и ожидает от Китая действий в их отношении.
Другие страны
7 декабря 2023 г. 16:55
Мишель: Пекину передан список игнорирующих санкции ЕС против РФ компаний

Брюссель передал Пекину на саммите ЕС-КНР список компаний, которые игнорируют санкции Евросоюза против России, и ожидает от Китая действий в их отношении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита в здании миссии ЕС в Пекине.

"У нас есть список компаний, которые способствуют обходу санкций против России. Работа по этому вопросу с Китаем идет и за пределами саммита, мы рассчитываем на конкретные действия [Пекина]", - сказал Мишель.

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