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    Мишель Аун: Политический кризис в Ливане не повторится

    Я уверен, что кризис преодолен, потому что среди ливанцев нет разногласий об урегулировании кризиса...

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Силы, которые ранее спровоцировали в Ливане политический кризис, связанный с объявлением об отставке премьер-министра Саада Харири, не повторят его снова.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу RT заявил президент страны Мишель Аун.

    "Я уверен, что кризис преодолен, потому что среди ливанцев нет разногласий об урегулировании кризиса... Я не думаю, что те, кто разжег этот кризис, повторят его снова", - отметил глава государства.

    Напомним, что С. Харири объявил 4 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), что уходит в отставку. Премьер подчеркивал, что принял такое решение "во имя сохранения политической стабильности в Ливане".

    29 ноября президент Аун объявил, что политический кризис в стране, связанный с объявлением премьер-министра страны о своей отставке, преодолен, а С. Харири остается на своем посту.

    Сам премьер объявил о возобновлении работы правительства национального единства 5 декабря.

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