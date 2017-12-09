Мишель Аун: Политический кризис в Ливане не повторится

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Силы, которые ранее спровоцировали в Ливане политический кризис, связанный с объявлением об отставке премьер-министра Саада Харири, не повторят его снова.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу RT заявил президент страны Мишель Аун.

"Я уверен, что кризис преодолен, потому что среди ливанцев нет разногласий об урегулировании кризиса... Я не думаю, что те, кто разжег этот кризис, повторят его снова", - отметил глава государства.

Напомним, что С. Харири объявил 4 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), что уходит в отставку. Премьер подчеркивал, что принял такое решение "во имя сохранения политической стабильности в Ливане".

29 ноября президент Аун объявил, что политический кризис в стране, связанный с объявлением премьер-министра страны о своей отставке, преодолен, а С. Харири остается на своем посту.

Сам премьер объявил о возобновлении работы правительства национального единства 5 декабря.