Мирзоян и Каллас обсудили стратегическое партнерство Армении и ЕС

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в Брюсселе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, стороны обсудили вопросы последовательной реализации стратегической повестки дня партнерства Армении и ЕС.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщило Министерства иностранных дел Армении.

Согласно информации, особое внимание было уделено подготовке к саммиту Армения-ЕС, который состоится в мае в Ереване.

"Мирзоян и Каллас также обсудили инициативы по укреплению демократической устойчивости, являющейся важной частью основанного на ценностях партнерства между Арменией и ЕС", - отметили в МИД.

Кроме того, была отмечена важность реализации взаимовыгодных программ по развитию экономической и транспортной взаимосвязанности, а также сотрудничества в энергетической сфере.